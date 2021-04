Một học sinh cấp 3 ở TP HCM mất tích bí ẩn

Một học sinh lớp 10 ở TP HCM mất tích bí ẩn đã hơn 5 ngày nhưng gia đình vẫn chưa tìm thấy.



Ngày 15-4, Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP HCM) đang vào cuộc tìm kiếm một học sinh lớp 10 mất tích bí ẩn trên địa bàn.



Theo trình báo của chị Đặng Thị Quỳnh Nga (54 tuổi, ngụ quận 7), con trai chị là em Hồ Thái Bình (17 tuổi) hiện đang theo học tại Trường THPT Phùng Hưng (quận 12). Chiều 9-4, chị đến trường đón em Bình về nhà.



Ảnh em Hồ Thái Bình (ảnh gia đình cung cấp)



Khoảng 18 giờ ngày 10-4, chị Nga chuẩn bị chở em Bình lên trường để theo học. Khi chị vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì em Bình bất ngờ rời khỏi nhà, không biết đi đâu.



"Tôi tìm kiếm cháu khắp nơi, gọi vào số điện thoại nhưng cháu vẫn không bắt máy. Tôi mới sực nhớ, hôm đó cháu nghe điện thoại người lạ gọi với biểu hiện không bình thường. Tôi nghi ngờ có người đã rủ rê hoặc đe doạ, ép cháu rời khỏi nhà" - chị Nga lo lắng.



Chị Nga cho hay sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị đi khắp nơi để tìm em Bình nhưng không có kết quả. Vợ chồng chị đã đến Công an phường Tân Thuận Đông để cầu cứu. Công an liền yêu cầu chị cung cấp hình ảnh và thông tin để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đã hơn 5 ngày trôi qua, em Bình vẫn "bặt vô âm tín", không rõ sống chết ra sao.



"Giờ chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của lực lượng công an mà thôi" - chị Nga bật khóc.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)