Giải cứu 8 thiếu nữ bị ép phục vụ tiếp khách, bán dâm

8 thiếu nữ bị nhốt trong quán karaoke, bị đánh đập, tra tấn, ép phục vụ, bán dâm cho khách.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa giải cứu 8 thiếu nữ bị nhốt ép tiếp khách, bán dâm trong quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi tiếp nhận phản ánh của người nhà các nạn nhân về một số thiếu nữ bị nhốt trong một quán karaoke làm tiếp viên phục vụ bán dâm cho khách, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khẩn trương điều tra, xác minh.



Các nhân viên bị nhốt trong phòng. (Ảnh: T.S)

Qua kiểm tra cho thấy quán karaoke Hoàng Gia do Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) trực tiếp quản lý, điều hành; ngoài ra còn có Phạm Công Đạt giúp việc cho Tiên quản lý các tiếp viên nữ.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 8 nữ nhân viên bị nhốt trong phòng, trên người bị nhiều vết thương. Có một số nữ viên trên da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày.



Đối tượng Phạm Ngọc Tiên. (Ảnh: T.S)

Em Hồ Thị N. (16 tuổi, ngụ ở huyện Trà Bồng) cho biết bị nhóm nhân viên karaoke trên dụ dỗ sẽ đưa đi làm công nhân nên nghe theo.

"Họ đưa em đến đây, nói phải tiếp khách, phục vụ nhưng em không chịu, rồi bị đánh đập nhiều lần. Sau đó, họ đưa em vào phòng nhốt cùng các chị em khác, ép phải đi phục vụ, tiếp khách. Nhiều lúc khách boa tiền, em lén cất giữ, họ phát hiện đánh nặng thêm" - N.kể.



Quán karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. (Ảnh: T.S)

Không những đánh đập, theo lời khai bước đầu của 8 thiếu nữ, trong quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn.

Tất cả tiền của khách trả sau khi mua dâm đều bị Tiên thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập, đe dọa.

"Nhiều lúc tụi em phải lén dùng điện thoại liên lạc với gia đình nhưng bị phát hiện, thu điện thoại. Tụi em tìm cách trốn ra ngoài cũng không được. Cũng may, tụi em mượn điện thoại của khách, báo về gia đình nhờ công an tới giải cứu" - em Đinh Thị Q. (16 tuổi, ngụ huyện Sơn Tây) kể.

Theo điều tra, trước đây đường dây hoạt động karaoke của Phạm Văn Tiên ở tỉnh Bình Dương. Từ tháng 2-2021, Phạm Văn Tiên đưa 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên.

Hiện cơ quan công an đã đưa các thiếu nữ kiểm tra, giám định sức khỏe, thương tích… Đồng thời, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Ngọc Tiên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

T.Trực (NLĐO)