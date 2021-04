Giả công an để... "làm quen với bạn trên mạng"!

Ngày 15/4, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một thanh niên giả công an.

Theo đó, khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 (đoạn đi qua khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước), lực lượng tổ tuần tra kiểm soát phát hiện 1 nam thanh niên mặc trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động, điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi tốc độ, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Thanh niên giả công an tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện đối tượng giả danh công an. Ngay sau đó, đối tượng được mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Chí Linh (SN 1996, ngụ xã An Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm một thẻ nhân viên công ty bảo vệ tên Trần Hoàng Giang; 1 cặp phù hiệu công an nhân dân và một số tang vật khác.

Linh khai nhận là nhân viên của một công ty bảo vệ có trụ sở tại TP.HCM và không phải là chiến sĩ công an nhân dân. Do muốn lấy oai, Linh sử dụng quân phục của lực lượng cảnh sát cơ động để làm quen với người bạn trên mạng.

Vụ việc được cơ quan công an lập biên bản, xử lý theo quy định.

Theo Ngọc Quyên (Dân Việt)