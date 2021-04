Dùng clip nóng tống tiền, ép nữ PG đi bán dâm trừ nợ

Mua dâm nữ PG sau đó quay lại video để tống tiền, khi nữ PG không có tiền để trả, Đông đã ép cô gái đi bán dâm để trừ nợ.



Bất ngờ về "đại gia" tống tiền "sugar baby" bằng clip nóng sau khi "mây mưa"

Vũ Đức Đông tống tiền gái bán dâm, ép nạn nhân bán dâm để trừ nợ - Ảnh Công an cung cấp



Tối 27.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Đông (35 tuổi, trú xã Tân Mỹ, H.Mỹ Lộc, Nam Định) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 19.4, Công an Q.Hoàng Mai kiểm tra một khách sạn ở P.Giáp Bát (Q.Hoàng Mai) đã phát hiện đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh, Công an Q.Hoàng Mai làm rõ Đông là người đã môi giới mại dâm cho cặp đôi này.



Triệu tập Đông về làm việc, bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai làm rõ Đông là admin nhóm Facebook có tên “PG tiệc AB, PG toàn quốc” để kết nối mại dâm cho khách với nữ PG với giá từ 5 - 20 triệu đồng/lượt.



Khoảng tháng 12.2020, Đông mua dâm một nữ PG trên nhóm với giá 5 triệu đồng. Sau khi quan hệ, Đông không trả tiền mà còn đe dọa đã quay lại cảnh “mây mưa” và yêu cầu nữ PG phải đưa cho 10 triệu đồng, nếu không sẽ tung video lên mạng xã hội.



Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nữ PG đã chuyển 4,5 triệu đồng cho Đông.



Đến tháng 4, Đông tiếp tục yêu cầu nữ PG này phải đưa nốt 5,5 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán video. Do cô gái không có tiền trả, Đông đã ép nạn nhân phải đi bán dâm để trừ nợ.



Theo Trần Cường (TNO)