Đà Nẵng: Tìm được kẻ biến thái, chuyên quấy rối phụ nữ

Công an đã tìm ra kẻ biến thái, chuyên buông lời khiếm nhã, quấy rối phụ nữ trên địa bàn TP.Đà Nẵng và đưa người này vào diện theo dõi.



Kẻ biến thái rạch mông phụ nữ để "giải toả tâm lý"

Công an P.Nại Hiên Đông yêu cầu V. cam kết không tái diễn những hành vi biến thái, quấy rối phụ nữ - ẢNH: VĂN TIẾN



Ngày 30.4, Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã bắt được kẻ biến thái, chuyên buông lời khiếm nhã, quấy rối phụ nữ trên địa bàn.



Trước đó, ngày 22.4, Công an P.Nại Hiên Đông nhận được tin báo từ một phụ nữ về việc bị một nam thanh niên quấy rối, có những hành vi biến thái.



Người này bám theo chị bằng xe máy, chạy song song trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần cầu Thuận Phước, đồng thời dùng lời lẽ thô tục, khiếm nhã với chị.



Người phụ nữ đã cố tình tăng tốc nhưng vẫn bị kẻ biến thái đeo bám, tiếp tục quấy rối, đến khi chị tri hô thì người này mới phóng xe bỏ chạy về phía đường Nguyễn Trung Trực gần đó.



Nhận được phản ảnh, Công an P.Nại Hiên Đông xác minh, truy tìm và đã xác định được nghi can là N.V.V (34 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông) và triệu tập đến trụ sở làm việc.



Qua đấu tranh, V. khai nhận đã dùng lời lẽ thô tục với mục đích quấy rối. Ngoài ra, trước đây V. cũng đã nhiều lần thực hiện hành vi khiếm nhã tương tự trên các tuyến đường vắng ở Q.Sơn Trà.



Công an P.Nại Hiên Đông đã cảnh báo, yêu cầu kẻ biến thái này chấm dứt hành vi khiếm nhã, quấy rối phụ nữ, đồng thời đưa V. vào diện giám sát đối tượng để đảm bảo người này không tái diễn tình trạng trên.

Theo VĂN TIẾN (TNO)