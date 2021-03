Nhóm trộm "nhí" chuyên vô hiệu hóa camera các nhà thờ họ, trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một nhóm đối tượng, trong đó có nhiều đối tượng tuổi vị thành niên chuyên đột nhập các nhà thờ họ vô hiệu hóa camera trộm cắp tài sản.





Ngày 6-3, thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh, cho biết đang tạm giữ Lê Duy Văn (SN 1999), Dương Văn Tuấn Anh (SN 2004), Võ Hồng Phát (SN 2004), Hoàng Văn Truyền (SN 2005), Võ Phúc Sang (SN 2007) đều trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.





Nhóm trộm "nhí" tại cơ quan công an. Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh



Trước đó, vào đầu tháng 3-2021, Công an TP Hà Tĩnh nhận được thông tin tại nhà thờ họ Nguyễn thuộc xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh bị kẻ gian cạy phá két sắt, lấy trộm số tiền khoảng 8 triệu đồng trong hòm công đức.



Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nhóm trộm hoạt động chuyên nghiệp. Trước khi đột nhập, các đối tượng lợi dụng góc khuất của camera để ngắt cầu dao điện, vô hiệu hoá camera, sau đó dùng xà beng cạy phá két sắt để lấy tài sản.



Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Phúc Sang và Lê Duy Văn, 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà thờ họ Nguyễn ở xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh.



Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định hai đối tượng trên phối hợp với các đối tượng còn lại là Dương Văn Tuấn Anh, Võ Hồng Phát, Hoàng Văn Truyền đã "đột nhập" vào hàng chục nhà thờ họ trên địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Nghi Xuân… trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Được biết, Lê Duy Văn đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Những người còn lại đang ở lứa tuổi vị thành niên, thường xuyên bỏ học, ăn chơi, đua đòi.



​Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hải Vũ - Thiên Thành (NLĐO)