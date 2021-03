Kiên Giang: Bắt giam "nữ quái" giả vào ăn đám cưới rồi cướp vàng

Tiếp cận nạn nhân đeo dây chuyền vàng, nữ quái giả vờ trò chuyện, hỏi thăm đường và nhiều chiêu trò khác, rồi đã ra tay cướp giật 3 sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.



"Nữ quái" chuyên cướp giật dây chuyền vàng ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tại cơ quan công an. Ảnh: PV



Sáng ngày 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giam Lâm Thị Bảo Trân (33 tuổi), ngụ phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang về tội cướp giật tài sản.



Tại cơ quan Công an, Trân khai nhận, do vay nợ tín dụng đen không có tiền trả nên nảy sinh ý định tìm những người phụ nữ lớn tuổi có đeo dây chuyền vàng để cướp giật bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Theo đó vào khoảng chiều ngày 22.1.2021, Trân điều khiển xe máy đi tìm “con mồi”, khi đến khu phố 3, phường Pháo Đài, thấy có đám cưới nên đã ghé vào giả vờ làm khách mời dự đám.



Sau một hồi quan sát, phát hiện bà S.T.D (54 tuổi) ngụ khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên Trân đến ngồi trò chuyện. Đợi bà D lấy xe máy ra về, Trân liền chạy xe máy song song rồi bất ngờ ra tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà D và tăng ga bỏ chạy. Sau đó Trân đem đến tiệm vàng bán được 14,2 triệu đồng thì bị Công an phát hiện bắt giữ.



Trước đó vào ngày 11.1.2021, Trân giả vờ hỏi đường rồi cướp giật sợi dây chuyền của bà D.T.N (60 tuổi) ngụ khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức khi bà N dừng xe lại chỉ đường cho Trân, rồi đem bán được gần 12 triệu đồng. Ngoài ra vào ngày 6.1.2021, Trân đến tiệm bánh của bà H.T.L (62 tuổi), ở khu phố 2, phường Pháo Đài để mua bánh, phát hiện bà L có đeo dây chuyền vàng nên Trân cố tình đánh rơi chìa khóa và nhờ bà L nhặt giùm. Khi bà L vừa cúi người xuống thì bị Trân giật sợi dây chuyền vàng đem bán trên 5,3 triệu đồng đem trả nợ và tiêu xài.



Theo NGUYÊN ANH (LĐO)