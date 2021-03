Đà Nẵng: Nhóm thanh niên lái ôtô quá tốc độ còn mua chuộc Công an

Chiếc ôtô chạy quá tốc độ bị lực lượng Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Quá trình khám xét, nhóm người có hành vi mua chuộc lực lượng chức năng nhưng bất thành.



Các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CACC



Sáng 11.3, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hoà Nhơn vừa ban giao 5 đối tượng cùng tang vật gồm một chiếc ôtô, 8 viên ma túy màu xanh cho Đội cảnh sát ma tuý Công an Hoà Vang điều tra xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó vào khuya 10.3, tại Km 26 + 300 Quốc lộ 14B (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), tổ công tác của Trạm CSGT Hoà Nhơn trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe ôtô mang BKS 92A-229.32 vi phạm chạy quá tốc độ (66/50km/h).



Tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện, trên xe có 5 người (4 nam và 1 nữ; ngoài lái xe thì thông tin cá nhân còn lại đang được CA Hòa Vang kiểm tra).



Trong quá trình kiểm tra thấy, các đối tượng trên xe có biểu hiện nghi vấn nên đã liên hệ Công an huyện Hòa Vang hỗ trợ lực lượng.



Trong thời gian chờ sự hỗ trợ, các đối tượng hết sức manh động, nhiều lần định nổ máy xe bỏ chạy và cố tình mua chuộc lực lượng để được cho đi.



Sau đó, lực lượng Công an huyện Hòa Vang ập đến khống chế, truy xét tại hiện trường và tiến hành kiểm tra phát hiện 1 túi nylon đựng 8 viên ma túy màu xanh.

https://laodong.vn/phap-luat/nhom-thanh-nien-lai-oto-qua-toc-do-con-mua-chuoc-cong-an-887883.ldo

Theo HỮU LONG (LĐO)