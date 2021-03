Đà Nẵng: Nam thanh niên nhảy cầu Trần Thị Lý được ngư dân cứu kịp thời

Sáng 5.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã bàn giao nam thanh niên nhảy cầu Trần Thị Lý cho gia đình.



Cứu sống một cô gái trẻ nhảy cầu tự tử

Xe máy anh S. bỏ lại trên cầu - ẢNH: VĂN TIẾN



Trước đó, lúc 1 giờ ngày 5.3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố) nhận được tin báo về việc một nam thanh niên nhảy từ cầu Trần Thị Lý xuống sông Hàn (khu vực P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), để lại trên cầu một xe gắn máy.



Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đã xuất phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ ứng cứu. Rất may, khi lực lượng cứu hộ đến nơi, thì nam thanh niên đã được ghe của ngư dân đánh cá gần đó kịp thời cứu sống.



Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đã phối hợp đưa anh S về và bàn giao cho Công an P.Mỹ An và gia đình để động viên, khuyên nhủ anh không nên tái diễn hành động dại dột.



Nam thanh niên tên là L.T.S (27 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết nguyên nhân nhảy cầu Trần Thị Lý là do buồn chuyện gia đình.

Theo VĂN TIẾN (TNO)