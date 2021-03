Đà Nẵng: Điều tra vụ hiếp dâm cô gái 18 tuổi ngay tại nhà riêng

Sáng 23.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đã vào cuộc điều tra hai vụ hiếp dâm gây xôn xao dư luận.





Trước đó, lúc 7 giờ ngày 19.3, một cô gái 18 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, đến Công an P.Mân Thái (Q.Sơn Trà) tố cáo bị một người nam ngoài 30 tuổi ở P.Mân Thái hiếp dâm ngay tại nhà của của cô gái này.



Cũng trong ngày 19.3, Công an P.Mân Thái tiếp tục nhận được tố giác của một bé gái 13 tuổi, ngụ P.Mân Thái, về việc bị một người thân nhiều lần xâm hại tình dục từ năm 2019, khi bé chỉ mới 11 tuổi, đến nay.



Trước đó, cuối tháng 2.2021, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) cũng nhận được trình báo của gia đình một bé gái 13 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, về vụ việc có dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nguyên do, em gái này có quan hệ tình cảm với bạn trai 16 tuổi, ngụ P.Mân Thái, qua mạng xã hội. Trong một lần đi chơi qua đêm, ngủ lại nhà bạn bè, cả hai đã quan hệ tình dục. Nhiều lần sau đó, cả hai cũng tiếp tục quan hệ tình dục đến khi bị mẹ của em gái phát hiện, tố giác hành vi hiếp dâm.

