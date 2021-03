CSGT Hải Phòng bắt 3 thanh niên 16 tuổi cầm 'phóng lợn' đi giải quyết mâu thuẫn

3 thanh niên 16 tuổi ở Hải Phòng đã cầm theo 2 "phóng lợn" nghênh ngang chạy trên đường phố để tìm người giải quyết mâu thuẫn.



3 thanh niên cầm "phóng lợn" đi gây hấn với người khác. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Sáng 25.3, Phòng CSGT đường bộ - sắt, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã bàn giao 3 thanh niên tham gia giao thông cầm theo hung khí cho Công an P.Thành Tô, Q.Hải An, TP.Hải Phòng để điều tra theo quy định pháp luật.

Theo Phòng CSGT đường bộ - sắt, Công an TP.Hải Phòng, vụ việc bị phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 24.3 tại ngã tư Đồng Xá, đường Bùi Viện, Q.Hải An.

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - sắt trong quá trình tuần tra đã phát hiện Đoàn Mạnh Dũng, Nguyễn Trí Thức, Nguyễn Hải An (cùng 16 tuổi và trú tại Q.Hải An) chở nhau trên 1 xe mô tô và mang theo 2 thanh kim loại đầu gắn dao bầu dài 1.8m, loại hung khí còn được gọi là "phóng lợn".

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, 3 thanh niên trên khai nhận do mâu thuẫn với một số đối tượng khác nên mang theo hung khí để gây hấn.

Cũng theo Phòng CSGT đường bộ - sắt, Công an TP.Hải Phòng, thực hiện kế hoạch "Tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô, xe gắn máy" trên địa bàn TP.Hải Phòng (từ 15 - 22.3), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã bố trí 245 ca tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường giao thông và người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả, sau 1 tuần ra quân, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hải Phòng đã phát hiện 1.188 trường hợp vi phạm. Trong đó, phạt cảnh cáo 36 trường hợp (từ 14 đến dưới 16 tuổi), phạt tiền 1.144 trường hợp, tạm giữ 301 xe mô tô, 45 xe gắn máy.

Theo Lê Tân (TNO)