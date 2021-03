Công an Đà Nẵng làm việc với tài xế dừng xe giữa cầu Rồng để chụp ảnh

Ngày 6-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã mời tài xế vi phạm làm việc, lập biên bản hành vi “Dừng xe tại vị trí trên cầu” theo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 5-3, tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook chia sẻ clip đôi nam nữ dừng xe giữa cầu Rồng để chụp ảnh. Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, tài xế điều khiển xe ô tô 5 chỗ hiệu Mercedes S500 tự ý dừng xe trên cầu Rồng hướng từ quận Sơn Trà sang quận Hải Châu, ở làn ngoài cùng dành cho xe ô tô.





Chiếc xe dừng lại trên cầu Rồng để chụp ảnh. Ảnh chụp từ clip



Sau khi dừng xe, tài xế cùng người phụ nữ đi chung xe trèo lên thân cầu để chụp ảnh. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội nhận nhiều bình luận tiêu cực từ mọi người. Phần lớn ý kiến cho rằng, hành vi này coi thường luật giao thông đường bộ, thậm chí gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông khi tài xế đậu đỗ ở ngay trên làn đường có mật độ xe lưu thông lớn.



Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã xác minh, mời tài xế của chiếc xe trên đến làm việc. Trong bản tường trình, tài xế này thừa nhận mình là người điều khiển xe ô tô nói trên. Theo tài xế này, vào lúc 21 giờ 30 ngày 4-3, vì thấy cảnh đẹp tại cầu Rồng nên anh đã dừng xe lại ngắm cảnh trên cầu. Sau khi làm việc với cơ quan công an, tài xế trên đã biết lỗi và xin rút kinh nghiệm việc này.



Trước đó, chiều 5-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng đã trích xuất camera, lập biên bản xử phạt lỗi tương tự đối với một cặp vợ chồng dừng xe trên cầu Trần Thị Lý. Tài xế vi phạm cho hay mình đỗ xe trên cầu để xuống xe quay clip tặng hoa, quà cho vợ nhân ngày kỷ niệm.

Theo NGUYỄN CƯỜNG (SGGPO)