Bình Phước: Bắt thiếu niên "vô tình" sát hại cha bằng... nước đá

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Xuân K. (16 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi giết cha ruột là ông Bùi Văn Đát (41 tuổi) cùng ngụ tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.



Bùi Xuân K. tại cơ quan điều tra.



Theo thông tin ban đầu, ông Đát đã ly dị vợ và ở cùng nhà với con trai là K. Khoảng 21 giờ ngày 8-3, ông Đát đi nhậu về và giữa hai cha con có xảy ra mâu thuẫn.



Trong quá trình giằng co, tủ lạnh trong nhà bị đổ nên K. lấy nhiều cục nước đá to bằng lòng bàn tay ném liên tiếp vào đầu ông Đát, khiến sọ não bị nứt, chảy nhiều máu. Sau đó, K. bỏ về nhà mẹ ruột ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.





Phía ngoài hiện trường vụ án mạng.



Đến 14 giờ chiều 9-3, K. về nhà thì thấy cha bị thương nằm bất động nên gọi người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến tối cùng ngày ông Đát đã tử vong tại bệnh viện.



Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, xác định K. chính là nghi can nên Công an tỉnh Bình Phước đã triệu tập thiếu niên này để làm việc. Tại cơ quan điều tra, K. đã thừa nhận hành vi của mình.

