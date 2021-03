An Giang: Nhân viên trộm xe chủ quán để "lấy le" với bạn gái

Sau khi trộm xe của chủ quán, đối tượng Đại chạy lên Đồng Nai để thăm và “lấy le” với bạn gái.





Ngày 4.3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại (sinh năm 2001, cư trú phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để tiếp tục điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.



Đối tượng Nguyễn Văn Đại bị cơ quan Công an bắt giữ sau khi trộm xe chủ quán. Ảnh: Nghiêm Túc



Nguồn tin ban đầu cho hay, Nguyễn Văn Đại là nhân viên phục vụ quán “Cơm gà” tọa lạc tại ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do vợ chồng chị Dương Thảo Yến (sinh năm 1991) làm chủ.



Thời gian phục vụ tại quán, thấy xe môtô Wave 125i, biển kiểm soát 66V1-700.08 của chủ quán có giá trị cao (trị giá 78 triệu đồng) nên Đại nảy sinh ý định trộm để “lấy le” với bạn gái.



Xe tang vật. Ảnh: Nghiêm Túc



Sau khi lên kế hoạch, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 21.2.2021, lợi dụng vợ chồng chị Yến đi công việc không có ở quán, Đại đã trộm xe môtô và dọn đồ đi khỏi quán. Sau khi về nhà, vợ chồng chị Yến thấy xe môtô đã mất nên đã trình báo công an.



Qua công tác điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Văn Đại khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận sau khi lấy trộm xe môtô của vợ chồng chị Yến đã chạy lên tỉnh Đồng Nai để thăm và “lấy le” với bạn gái.



