Mâu thuẫn tình ái, thanh niên 18 tuổi đốt nhà bạn gái rạng sáng mùng 1 Tết

Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên 18 tuổi đã gây ra vụ hỏa hoạn ở nhà bạn gái vào rạng sáng mùng 1 Tết Tân Sửu khiến 2 người bị thương.



Chiều 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền vừa tạm giữ hình sự Vũ Thế Đăng (18 tuổi, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là nghi phạm đã gây ra vụ cháy khiến 2 người bị thương.



Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), nhà số 5 Máy Tơ, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng) được phát hiện cháy.



Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an quận Ngô Quyền và người đã kịp thời dập tắt đám cháy, đưa bà Nguyễn Thị T.C (44 tuổi) và chị Đào P.C. (18 tuổi) đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.



Sau khoảng 2 giờ khẩn trương xác minh, điều tra, Công an quận Ngô Quyền đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn trên là Vũ Thế Đăng (18 tuổi, trú tại số 2/313 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ hình sự Vũ Thế Đăng.



Bước đầu, lực lượng công an xác định, do mâu thuẫn tình ái với chị Đào P.C., Vũ Thế Đăng đã gây ra vụ hỏa hoạn trên.



Hiện, vụ việc đang được Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra làm rõ.



