Hà Nam: Nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường tại nhà bạn

Một nữ sinh học lớp 10 ngụ tại xã Hưng Công (H.Bình Lục, Hà Nam) được phát hiện tử vong tại nhà bạn ở TT.Vĩnh Trụ (H.Lý Nhân, Hà Nam).



Rất đông người dân tập trung đầu ngõ nơi có ngôi nhà là hiện trường vụ nữ sinh tử vong bất thường - ẢNH CTV



Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam tối 24.2 cho biết, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc phát hiện một nữ sinh tử vong bất thường tại nhà dân ở TT.Vĩnh Trụ (H.Lý Nhân, Hà Nam).



Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, phong toả ngôi nhà để xác minh, làm rõ.



Nạn nhân sau đó được xác định là một nữ sinh đang học lớp 10, có hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Công (H.Bình Lục, Hà Nam).



Theo thông tin ban đầu, nữ sinh xấu số này đến nhà bạn tên Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) ở ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc, sau đó tử vong bất thường.



Cũng theo Công an tỉnh Hà Nam, Hùng hiện đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân vụ việc.



