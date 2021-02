Đăng Facebook "Covid đi hát có tay vịn", nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Thông tin bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đi hát karaoke "có tay vịn" trên trang Facebook cá nhân, một nam thanh niên ở Thái Nguyên bị phạt hành chính 5 triệu đồng.

Ngày 2-2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối một nam thanh niên (30 tuổi, trú tại phường Cải Đan, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Cung cấp thông tin sai sự thật" có nội dung liên quan đến dịch, bệnh Covid-19.



Chủ tài khoản Facebook làm việc với cảnh sát - Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, vào ngày 28-1, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản Facebook của một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại (phường Cải Đan, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đăng tải bài viết có nội dung "Covid đi hát có tay vịn luôn", kèm theo hình ảnh chụp "Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Phạm Anh Tuấn", được cho là nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh và có khai đi hát có tay vịn". Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào có thông tin và lịch trình di chuyển như trên.

Sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập nam thanh niên chủ tài khoản Facebook đưa tin trên tới làm việc. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này khai nhận trong quá trình truy cập Facebook, thấy có nội dung trên đã không kiểm chứng tính chính xác, đăng tải lại với mục đích thu hút người khác tiếp cận.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản Facebook trên với số tiền 5 triệu đồng.

Nguyễn Hưởng (NLĐO)