Bị đâm dã man vì bạn nhậu... xin về sớm

Tối 25-2, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, xác minh để xử lý vụ dùng hung khí đâm bạn nhậu.





Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24-2, anh Ngô Minh Lộc (SN 1990; ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) tổ chức uống bia tại nhà. Những người uống bia tại nhà anh Lộc gồm: Nguyễn Minh Kiểng (SN 1997); Nguyễn Hoàng Ân (SN 1990); Bùi Tấn Giang (SN 1993); Trương Minh Lợi (SN 1999); Nguyễn Thanh Phong (SN 2000); Trần Văn An (SN 2002) và Đoàn Duy Khang (SN 2003).





Kiểng mang con dao đâm lút cán vào bệnh viện



Bữa tiệc kéo dài nhiều giờ, Phong, Lợi, Khang và Ân xin dừng để ra về vì không thể tiếp tục uống bia được nữa. Ngay sau đó, Ân và Giang phát sinh mâu thuẫn. Sau một lúc đôi co, Ân đánh Giang. Kiểng dùng hung khí tấn công Giang. Để giải vây cho bạn, Phong dùng dao đâm vào vai Kiểng.



Hậu quả, Giang, An và Kiểng phải vào viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, cây dao vẫn còn trên người Kiểng.



Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi dùng dao đâm bạn nhậu là Kiểng. Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ, xác định mức độ hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng để xử lý vụ việc.

Theo TRỌNG TÍN - THANH DUY (NLĐO)