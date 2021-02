8 nữ và 14 nam hư hỏng tập thể mừng sinh nhật

Kiểm tra thực tế các phòng của nhà nghỉ, phát hiện nhóm thanh niên này tổ chức sống bầy đàn trong một phòng lớn và cùng sử dụng ma túy tổng hợp.

Hơn 1h sáng 5/2, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra hành chính nhà nghỉ Minh Đạt (ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú). Người đứng tên hợp đồng thuê nguyên ngôi nhà là Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, có hộ khẩu thường trú KP Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài).

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà nghỉ Minh Đạt có 22 người đang lưu trú gồm có: 8 nữ và 14 nam, người lớn tuổi nhất là 45 tuổi, nhỏ nhất là 17 tuổi (có em đang là học sinh lớp 11, có em đang là sinh viên một trường đại học vừa mới được nghỉ Tết).





Qua kiểm tra, Nguyễn Văn Hùng là người đại diện nhà nghỉ không cung cấp được bất kỳ một loại giấy tờ nào liên quan đến hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (kinh doanh nhà nghỉ). Cụ thể là không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không thực hiện việc thông báo lưu trú cho Công an xã, không mở sổ theo dõi khách lưu trú, không cung cấp được tất cả các loại giấy tờ của khách lưu trú.



Nguyễn Văn Hùng - người đại diện nhà nghỉ.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị tạm giữ.

Kiểm tra thực tế các phòng của nhà nghỉ phát hiện nhóm thanh niên này tổ chức sống bầy đàn trong một phòng lớn và cùng sử dụng ma túy tổng hợp. Lực lượng kiểm tra đã thu được nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và một gói ma túy.

Tiến hành test ma túy 22 người đang lưu trú trong nhà nghỉ, kể cả Nguyễn Văn Hùng là người đại diện nhà nghỉ, kết quả cho thấy tất cả đều dương tính với ma túy các loại. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đêm hôm đó trong nhóm có một người sinh nhật, nên cả nhóm rủ nhau đến thuê nhà nghỉ Minh Đạt để dự bữa tiệc sinh nhật bằng ma túy.



Ma tuý công an thu giữ trong nhà nghỉ Minh Đạt.

Trung tá Phan Hữu Trung - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, người chỉ huy - cho biết, nhà nghỉ Minh Đạt được xây dựng rất kín đáo, chỉ có một cửa duy nhất ra vào luôn được đóng kín. Nguyễn Văn Hùng là người đại diện nhà nghỉ, đã sử dụng nhiều camere giám sát chặt chẽ trước cổng nhà nghỉ để kiểm soát khách tới nhà nghỉ và những người qua lại trước khi quyết định mở cổng đón khách. Chính vì vậy trong quá trình tổ chức kiểm tra nhà nghỉ Minh Đạt, khi lực lượng kiểm tra vào được bên trong, các đối tượng phía trong đã kịp thời tiêu hủy nhiều chứng cứ và tang vật vi phạm.



Đưa người vi phạm và phương tiện về cơ quan công an làm việc.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp điều tra làm rõ.

Văn Tuyên (CAND)