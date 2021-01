Chân dung 3 đối tượng dùng nhiều hung khí tra tấn làm cô gái sảy thai

Trong thời gian bắt, giữ người trái pháp luật, bọn chúng nhiều lần đánh đập cô gái một cách dã man bằng nhiều hung khí, như: gậy, pháo, bình gas mini.

Ngày 14-1, TAND huyện Bình Chánh mở phiên tòa xét xử các đối tượng bắt giữ, đánh đập làm một cô gái sảy thai.



Bị cáo Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền cùng ra tòa về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Đồng phạm là Trần Nhật Khang ra tòa về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cố ý gây thương tích".



Theo cáo trạng, chiều 19-3-2019, chị Hồ Như Ý (đang mang thai tháng thứ 6) đến nhà Nguyễn Minh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Huyền ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Đến tối, Dũng và Huyền cố tình giữ Ý ở lại nhằm gây sức ép, gọi anh ruột chị Ý đến nhà nói chuyện. Trước đó, anh chị Ý có nợ tiền, xích mích với Dũng. Do người này nhất định không gặp mặt nên Dũng không thả chị Ý về. Trần Nhật Khang giúp hai đối tượng trên giam giữ, tra tấn nạn nhân.



Ba bị cáo hầu tòa



Trong thời gian bắt, giữ người trái pháp luật, bọn chúng nhiều lần đánh đập nạn nhân một cách dã man bằng nhiều hung khí, như: gậy, pháo, bình gas mini.



Đến ngày 10-4-2019, chị Ý trốn ra ngoài nhưng bị bắt lại. Dũng cùng đồng bọn tiếp tục đánh đập chị Ý bằng cây gỗ và ống tuýp sắt. Tối cùng ngày, chị Ý đau bụng rồi sinh non. Phát hiện đứa trẻ không hơi thở, bọn chúng gọi điện, nhờ mẹ Dũng đem bé sơ sinh đi vứt.



Sau khi gọi xe chở chị Ý tới bệnh viện, nhóm đối tượng này bỏ trốn.



Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh triệu tập Trần Nhật Khang. Làm việc với cơ quan điều tra, Khang thừa nhận bản thân cùng Dũng và Huyền bắt giữ, đánh đập nạn nhân.



Khám xét nhà Dũng và Huyền, công an thu giữ nhiều hung khí, súng tự chế, dụng cụ sử dụng ma túy.



Theo kết luận giám định, cơ thể nạn nhân có khoảng 15 vết thương do tác động nhiều lần bởi vật tày, bỏng nhiệt. Vật tày tác động mạnh vào bụng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh non. Nạn nhân chịu thương tật 69%.



Chiều nay (14-1), cơ quan xét xử tiếp tục tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Theo Di Lâm (NLĐO)