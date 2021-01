Cảnh báo bạn trẻ: Tai họa từ việc vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

Thời gian qua có không ít trường hợp bạn trẻ vừa sạc pin vừa dùng điện thoại khiến pin phát nổ gây tai nạn đáng tiếc.

Bàn tay bị dập nát của X.H (Bình Phước). Ảnh: BVCC

Chủ yếu là thói quen của bạn trẻ

Mới đây ngày 17.1, T.X.H (15 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vừa sạc pin vừa dùng điện thoại, thì điện thoại bất ngờ phát nổ khiến bàn tay trái của H. bị dập nát phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Trước đó, trong năm 2020 đã có rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin. Chẳng hạn ngày 11.2.2020, T.Q.V. (19 tuổi, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái gần như giập nát vì dùng điện thoại khi đang sạc pin. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ ngón tay thứ 3 của V.

Sự việc thương tâm hơn, khi vào ngày 15.6.2020, anh Q.V.A. (28 tuổi, quê Hòa Bình) được người thân phát hiện tử vong tại phòng khách, trên tai còn đeo tai nghe và chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực của anh A. Nguyên nhân tử vọng của thanh niên này được công an xác định là do anh A. vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại.

Ngày 5.8.2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cũng cấp cứu nạn nhân tên N.V.H (17 tuổi, ngụ thôn An Lộc, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) bị bỏng toàn thân. Lý do là H. vừa nằm trên giường vừa sử dụng điện thoại trong khi đang sạc pin, khiến điện thoại phát nổ làm cháy nhiều vật dụng trong phòng.

Gần với đây, ngày 19.12.2020, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân tên Phạm Đức L. (16 tuổi) bị thương rất nặng ở mặt và 2 tay do điện thoại phát nổ. L. đến bệnh viên trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, mất hoàn toàn ngón 1, các ngón còn lại đều bị cụt 1, 2 đốt, bàn tay trái dập nát phần mềm. Ngoài ra mặt, mắt bị tổn thương, cằm bị rách, đầu gối phải cũng bị thương.

Tiến sĩ Đỗ Chí Phi, Trưởng khoa Điện tử, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, nhìn nhận: “Có thể thấy, những vụ tai nạn thương tâm do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại, đa số nạn nhân là người trẻ. Các bạn trẻ hay có thói quen này, do mê chơi game, lướt mạng xã hội, không kiểm soát được giờ giấc, lúc nào nên hay không nên trong việc sử dụng điện thoại”.

Tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

Theo tiến sĩ Đỗ Chí Phi, có 2 nguyên nhân dẫn đến tai nạn khi vừa sạc pin vừa dùng điện thoại. Thứ nhất, khi dang sạc pin, nếu bạn sử dụng, điện thoại sẽ phải tiêu thụ một nguồn năng lượng lớn, nếu không có hệ thống ngắt tự động thì pin sẽ nóng lên và đến một mức nào đó sẽ phát nổ. Trường hợp này dễ xảy ra với các dòng điện thoại không có chế độ tự ngắt nguồn điện khi pin nóng. Thứ hai, khi bạn sử dụng pin, cục sạc, dây sạc trôi nổi không rõ nguồn gốc. Những thiết bị này có thể gây chạm chập khi chủ nhân vừa cắm sạc vừa sử dụng.

“Tốt nhất, các bạn tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, dù là điện thoại nào vì chúng đều có nguy cơ phát nổ”, tiến sĩ Phi lưu ý.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, giảng viên khoa Điện - Điện lạnh Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ thêm: “Nhất là khi các bạn chơi game, có nhiều game nặng làm cho bộ nhớ chạy quá tải, và bạn lại chơi trong thời gian quá lâu trong lúc đang sạc pin, khiến cho nhiệt độ pin tăng lên làm pin không còn chịu được sức nóng dẫn đến phát nổ”.

Thạc sĩ Duy còn khuyên ngay cả khi bạn trẻ không dùng điện toại trong lúc sạc pin, thì cũng nên xóa các chương trình đã chạy trước đó để tránh các phần mềm này vẫn đang chạy ngầm khiến máy nóng lên. “Bên cạnh đó, không nên sạc pin khu vực có có nhiệt độ cao cũng dễ khiến điện thoại nổ vì quá nóng”, thạc sĩ Duy cho hay.

Theo Mỹ Quyên (TNO)