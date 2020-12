TP HCM: 3 người đàn ông ở Bình Tân bất ngờ bị chém tới tấp

Đang ngồi nhậu trước nhà, 3 người đàn ông ở quận Bình Tân (TP HCM) đã bị nhóm thanh niên xông vào chém tới tấp.



Ngày 8-12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, ngụ quận Tân Phú), Võ Văn Thái (SN 2002) và Phạm Minh Trí (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.



Theo thông tin ban đầu, khuya 3-12, anh Hoàng Minh Thảo (SN 1976, ngụ quận Bình Tân) cùng nhóm bạn là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1971), Nguyễn Văn Tuy (SN 1970), Nguyễn Mạnh Hải (SN 1975, cùng ngụ quận Bình tân) và Trần Quốc Hiệp (SN 1983,ngụ quận Tân Phú) ngồi nhậu trước một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân).



Khi nhóm anh Thảo đang nhậu thì một nhóm thanh niên xông vào chém tới tấp. Sau khi chém nhóm anh Thảo, các đối tượng lên xe rú ga tẩu thoát.





Các đối tượng tại công an



Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã mời Nguyễn Quốc Việt, Phạm Minh Trí và Võ Minh Thái lên làm việc. Tại công an, các đối tượng khai rằng khoảng một tháng trước, Trần Văn Minh (tên thường gọi Minh dế, SN 1993, quê Bến Tre, đang bỏ trốn) có xảy ra mâu thuẫn với người dân sống gần nhà anh Thảo.



Nguyên nhân là do Minh điều khiển xe máy chạy nhanh trong hẻm và hay nẹt pô lớn nên bị nhiều người nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Bực tức, tối 3-12, Minh rủ nhóm bạn đi đánh trả thù.



Minh mang theo một mã tấu giấu trong bao rồi dẫn nhóm bạn đến hẻm đường Gò Xoài rồi thấy nhóm của anh Thảo đang ngồi nhậu. Minh nói chính là những người đã từng nhắc nhở mình vụ chạy xe ẩu và ra hiệu cho cả nhóm lao vào chém gây thương tích cho anh Hiệp, Hải và Tuy.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)