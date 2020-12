Nam sinh viên đập đầu vào gốc cây, đến công an trình báo bị 2 thanh niên đi xe SH cướp tiền

Do tiêu hết số tiền nộp học phí, nam sinh viên 20 tuổi đã tự đập đầu vào gốc cây rồi đến công an trình báo bị 2 thanh niên đi xe SH mầu trắng, không mang BKS, dùng kim tiêm đe dọa cướp 6,4 triệu đồng.

Ngày 16-12, Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả bị cướp tài sản tại địa bàn.

Theo công an, ngày 14-12, Công an phường Xuân Tảo tiếp nhận tin báo của Nguyễn Đức D. (SN 2000, trú tại Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên đi xe SH màu trắng, không biển kiểm soát, sử dụng kim tiêm, dùng gạch đập vào đầu anh D. và cướp số tiền 6,4 triệu đồng.

Nguyễn Đức D. tại cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an phường Xuân Tảo đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, công an xác định một số thông tin mà nạn nhân cung cấp có dấu hiệu hoang báo. Tiến hành làm việc, nạn nhân đã thừa nhận sự việc bị cướp là giả.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do D. đã tiêu hết số tiền gia đình cho để đóng học phí nên nghĩ ra kịch bản bị cướp để xin tiền bố mẹ. Sau đó, D. đã tự mình đập vào gốc cây rồi đến cơ quan công an trình báo việc bị cướp.

B.H.Thanh (NLĐO)