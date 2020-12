4.000 người bị nhóm thanh thiếu niên từ 17 - 22 tuổi lừa hàng tỉ đồng trong 1 tháng

Công an vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.000 người chỉ trong vòng 1 tháng, khởi tố, bắt giữ 8 bị can.

Ngày 24-12, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can này gồm: Trần Đạo Nghĩa (21 tuổi), Bùi Ngọc Hải (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (19 tuổi), Dương Viết H. (17 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), Nguyễn Chung Tú (21 tuổi), Lê Doãn Dương (21 tuổi) và Nguyễn Minh Luật Phú (19 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Nhóm bị can tại cơ quan công an

Theo công an, trước đó đã tiếp nhận tin báo của chị N.T.H. (trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Ngày 17-8, một người bạn học cùng của chị tên là Trần Thị Tuyết, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản sử dụng tài khoản Facebook "Tuyết Trần" nhắn tin nhờ chị H. nhận hộ số tiền 5 triệu đồng để chuyển về cho người nhà ở quê tại Nghệ An. Chị H. đồng ý, nhưng do không có tài khoản ngân hàng nên đã cung cấp số tài khoản ngân hàng của em gái để chuyển tiền. Sau đó, số điện thoại của chị O. (em chị H.) nhận được 1 tin nhắn với nội dung: "Western Union thông báo A. 18 giờ 55 phút 17-8, TK310025325869, GD: + 5,000,000VND từ DV chuyển tiền Western Union: ND: CK TIEN TUYET; MA GD: 281770; Quý khách vui lòng vào đây để xác nhận tiền để cập nhật vào tài khoản: https://nhanchuyentien.weebly.com/bangking.htm".

Sau đó, chị O. nhận được cuộc gọi của một người nói tiếng miền Nam tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn chị truy cập vào đường link (liên kết) trên, rồi nhập tên đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP được gửi đến số điện thoại của chị O. để xác nhận giao dịch nhận tiền. Sau khi làm theo hướng dẫn của người này, chị O. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ số tiền hơn 25 triệu đồng.

Qua điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm xác định người cầm đầu nhóm gây án là Trần Đạo Nghĩa. Nhóm này khai trong khoảng 1 tháng và đã chiếm đoạt được khoảng 2 tỉ đồng của gần 4.000 bị hại bằng các thủ đoạn tương tự.

Theo lời khai, nhóm của Nghĩa lập nhiều tài khoản Facebook giả rồi đăng các bài tuyển lao động trả lương cao. Khi truy cập vào liên kết để nhận lương, bị hại sẽ mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn nhắn tin cho người trong danh sách bạn bè của tài khoản Facebook bị hack để nhờ nhận tiền hộ. Bằng thủ đoạn gian dối, các bị can cũng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng để rút tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị bị hại trong vụ án liên hệ với cảnh sát qua số điện thoại 0243.373.020 hoặc 0399.966.699 hoặc 0916.320.262.

B.H.Thanh - Ng.Hưởng (NLĐO)