2 bé gái 15 tuổi bị lừa bán vào các quán karaoke như món hàng

Lên mạng tìm việc, 2 bé gái 15 tuổi ở Khánh Hòa bị lừa vào TP.HCM rồi bị mang bán qua nhiều quán karaoke ở Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai với giá từ 4,1 triệu đến 18,3 triệu đồng.

Ngày 21.12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm Bùi Thị Thủy Triều (30 tuổi, ngụ Kiên Giang), Bùi Thị Trang (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Phan Vũ Hải (30 tuổi, ngụ Long An), Duy Anh Tuấn (23 tuổi, ngụ Phú Yên) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là hai bé gái T.T.D. và L.X.N. (cùng 15 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa) bị lừa bán vào nhiều quán karaoke.