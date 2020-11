Một giáo viên tử vong tại nhà đồng nghiệp

Ngày 29-11, một lãnh đạo Công an xã Phước Quang (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận với báo chí, địa bàn vừa xảy ra sự việc một giáo viên nằm chết lõa thể tại nhà của đồng nghiệp.







Nạn nhân được xác định là ông H.T.Kh. (34 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Phước Quang), là giáo viên của một trường trung học cơ sở tại xã Phước Quang.



Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 28-11, một số người dân ở thôn Phục Thiện (Phước Quang) phát phiện ông Kh. nằm chết tại nhà ông H.Đ.D. (59 tuổi, ở thôn Phục Thiện). Ông D. là đồng nghiệp của ông Kh.. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc trên, ông D. không ở nhà.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm việc với người nhà và các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an xã Phước Quang, gia đình ông Kh. không đồng ý cho khám nghiệm tử thi nên nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông này vẫn chưa được xác định cụ thể.



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, trên người không có vết thương. Còn theo một số người liên quan, nguyên nhân ông Kh. chết có thể là do đột quỵ.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)