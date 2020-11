Công an nổ súng bắt kẻ cướp có khuôn mặt thư sinh

Cô gái đang cầm điện thoại chụp hình trên vỉa hè ở quận 10 (TP HCM) thì bị kẻ cướp có khuôn mặt thư sinh, đeo kính cận giật rồi bỏ chạy.





Ngày 10-11, Công an TP HCM cho biết đã bàn giao Trần Quang Vinh (SN 1993, ngụ quận 10) cho Công an quận 10 để điều tra, xử lý hành vi cướp giật tài sản.



Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM) tuần tra trên đường thì phát hiện Trần Quang Vinh đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.



Trần Quang Vinh



Đến đường Điện Biên Phủ (phường 10, quận 10), Vinh tăng ga áp sát giật chiếc điện thoại di động của một cô gái đang chụp hình trên vỉa hè rồi tăng ga bỏ chạy.



Các trinh sát hình sự đặc nhiệm liền truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến đường Hoàng Dư Khương (phường 12, quận 10), trinh sát đã nổ súng chỉ thiên, khống chế Trần Quang Vinh.



Được biết, Trần Quang Vinh có một tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)