Bắt nghi phạm hiếp dâm, sát hại thiếu nữ 17 tuổi

Nghi phạm trói tay chân rồi hiếp dâm, sát hại thiếu nữ 17 tuổi ở Yên Bái đã bị lực lượng công an tóm gọn sau 5 ngày lẩn trốn.





Chiều ngày 12-11, tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết cơ quan này vừa bắt giữ nghi phạm vụ hiếp dâm, giết người xảy ra tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái hôm 6-11.





Nghi phạm Hà Văn Hoát tại cơ quan công an





Theo Công an tỉnh Yên Bái, nghi phạm sát hại thiếu nữ 17 tuổi được xác định là Hà Văn Hoát (SN 1985, ngụ thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).



Khi bị bắt giữ, qua đấu tranh, Hoát bước đầu khai nhận khoảng 14 giờ ngày 6-11, Hoát điều khiển xe máy theo đường mòn từ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn lên xã Tà Xi Láng. Đi được khoảng 2 km, do đường trơn nên Hoát để xe vào trong bụi cây ven đường và tiếp tục đi bộ.



Lúc này, Hoát phát hiện chị Sùng Thị B. (SN 2003, ngụ xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) đi phía trước liền đuổi theo kéo tay chị B. đe dọa, bắt chị phải cởi quần áo.



Sau đó, Hoát trói tay chân chị B. lại và thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính xong, thấy chị B. khóc, Hoát lo sợ bị phát hiện nên lấy áo của chị B. siết cổ, sát hại nạn nhân rồi đi về nhà.



Đến ngày 7-11, người dân phát hiện thi thể chị B. bị trói tay chân ở một nơi hoang vắng nên đã trình báo cơ quan công an.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Hà Văn Hoát về tội "Hiếp dâm, giết người" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)