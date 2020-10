Xuất hiện kẹo thuốc lá xung quanh cổng các trường học

Ngày 17-10, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có Văn bản số 4954/CAHM-AN ngày 13-10 gửi Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn quận về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cổng trường, phát hiện và ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá.







Theo nội dung văn bản, hiện nay xuất hiện tình trạng một số hàng rong xung quanh cổng trường học trên địa bàn quận bán kẹo thuốc lá cho học sinh. Loại kẹo này có giá thành rẻ (khoảng 1.500đ đến 2.000đ/chiếc), mẫu mã bắt mắt (hình con lạc đà nhãn hiệu CAMEL, hoặc bao bì giống các nhãn hàng thuốc lá). Kẹo thuốc lá có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể nhả khói, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.



Công an cho biết, đây là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận học sinh, về lâu dài hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá trong học sinh.



Hiện nay, các loại kẹo thuốc lá đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm này có thể có những tác hại nhất định.



Công an quận Hoàng Mai đề nghị, Ban Giám hiệu các trường đóng trên địa bàn quận thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cha mẹ học sinh biết về tác hại của kẹo thuốc lá. Qua đó để phụ huynh học sinh cùng phối hợp quản lý, đặc biệt không để con em mua kẹo thuốc lá, ăn quà vặt xung quanh cổng trường.



Đặc biệt, cảnh báo, nhắc nhở, giáo dục học sinh toàn trường không mua, ăn kẹo thuốc lá, không ăn quà vặt xung quanh cổng trường, tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh trước giờ vào và sau giờ tan học.

Theo GIA KHÁNH (SGGPO)