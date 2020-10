Vỏ bọc của má mì đường dây bán dâm ở Tuyên Quang

Nguyễn Thị Lan, 22 tuổi, ở Tuyên Quang tạo vỏ bọc một người làm nail để che giấu điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh.



Nguyễn Thị Lan tạo vỏ bọc nhân viên nail khi điều hành đường dây bán dâm. Trong ảnh, Lan khi chưa bị bắt (Ảnh cơ quan công an cung cấp).



Như tin đã đưa, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Thị Lan về tội "Môi giới mại dâm" song cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.



Theo cảnh sát, Lan là con út trong gia đình có ba chị em gái và ở cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Học hết lớp 8, cô gái này rời địa phương đi làm nhiều nghề khác nhau ở các tỉnh quanh Tuyên Quang.



15 tuổi, Lan bị đưa đi trại giáo dưỡng 2 năm do phạm liên tiếp các hành vi khác nhau như trộm cắp, cố ý gây thương tích,... Sau khi trở về, Lan tiếp tục sống lêu lổng và năm 18 tuổi thì bị phạt 10 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.



Năm 2019, sau nhiều năm lăn lộn với các nghề song thu nhập không ổn định, Lan đã bán dâm. Một năm sau, cô ta đứng ra điều hành đường dây mại dâm liên tỉnh.



Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau một thời gian bán dâm, Lan móc nối được với nhiều gái gọi độ tuổi 18-22 và khách hàng là đại gia, thanh niên "cần của lạ".



Với khách quen, Lan ngã giá, sau đó cho xem ảnh gái bán dâm. Khách được chọn thời gian nhưng khách sạn, số phòng do Lan quyết định. Khi giao dịch, Lan dùng nhiều số điện thoại khác nhau và liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.



Đặc biệt, với những khách đề nghị mua dâm lần đầu, phải được người quen giới thiệu hoặc có ký hiệu riêng. Nếu không, Lan chỉ đồng ý điều nhân viên đi ăn cùng với giá 500.000 đồng.



Sau khi đã tìm hiểu kỹ khách hàng, Lan mới đồng ý môi giới hoặc trực tiếp bán dâm. Mỗi lượt "đi nhanh", Lan thu của khách từ 2 - 4 triệu đồng song cắt lại, trả cho gái bán dâm 1 - 1,5 triệu đồng.



Tối 3.10, Lan cùng hai cô gái đang bán dâm tại một khách sạn ở thành phố Tuyên Quang thì bị bắt quả tang. Phi vụ này chị ta thu 7,5 triệu đồng và trả cho hai cô gái bán dâm đến từ Quảng Ninh mỗi người 1 triệu đồng.



Theo thượng tá Long, đường dây bán dâm do Lan điều hành đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Giữa tháng 8, Công an Tuyên Quang thành lập chuyên án và triệt phá.



Theo cảnh sát, để che giấu thân phận "tú bà", ban ngày Lan vẫn làm nhân viên nail cho một cửa hàng nhỏ ở Tuyên Quang.



https://laodong.vn/phap-luat/vo-boc-cua-ma-mi-duong-day-ban-dam-o-tuyen-quang-843393.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)