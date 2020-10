Thanh niên 19 tuổi thiệt mạng dưới hang sâu 147 m khi tìm đá quý

Hai nam thanh niên xuống hang đá tìm đá quý nhưng một người bị trượt chân ngã xuống hang sâu 147 m, tử vong.





Ngày 15-10, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên rơi xuống hang sâu.





Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân





Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút 11-10, anh Vừ Mí N. (25 tuổi) và Vừ Mí Ch. (19 tuổi, cùng trú tại thôn Suối Chín Ván, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đi xuống hang đá thuộc địa phận thôn Sủng Sỳ tìm đá quý, có hình dạng đẹp đem bán. Khi hai thanh niên đi xuống độ sâu khoảng 10 m thì Ch. bị trượt chân ngã xuống.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử tổ công tác gồm 9 người cùng các trang thiết bị, phương tiện phối hợp Công an huyện Đồng Văn tổ chức tìm kiếm cứu nạn.



Do hang sâu, cửa hang hẹp, lối xuống hang phức tạp, nhiều vỉa đá nhô, thiếu ánh sáng, thiết bị cũng như bộ đàm thông tin liên lạc không sử dụng được nên việc cứu nạn gặp khó khăn.



Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhưng do hang sâu, thiếu thiết bị nên chưa thể đưa nạn nhân lên ngay. Lực lượng chức năng phải vận dụng nhiều cách mới đưa thi thể nạn nhân từ độ sâu 147 m lên mặt đất.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)