Nghi can chặt đầu giáo viên người Pháp mang quốc tịch Nga

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: alkhaleejtoday.co)



Ngày 17/10, hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin Bộ Tư pháp nước này cho biết nghi can trong vụ sát hại dã man một giáo viên người Pháp là một đối tượng 18 tuổi, sinh tại Moskva (Nga) và là người nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.



Theo nguồn tin trên, vụ sát hại xảy ra ngày 16/10 sau đó tại vùng ngoại ô Conflans Saint-Honorine, cách thủ đô Paris khoảng 30km về phía Tây Bắc. Nạn nhân là giáo viên bộ môn lịch sử và thi thể bị chặt đầu của ông được tìm thấy gần trường trung học nơi ông dạy học.



Trước đó, trong một tiết học thảo luận về tự do bày tỏ quan điểm, người giáo viên này đã cho các học sinh xem các bức hình biếm họa về nhà tiên tri Mohammed của các tín đồ Hồi giáo.



Cảnh sát đã bắt giữ thêm năm đối tượng tình nghi liên quan, trong đó có cha mẹ của một học sinh học tại trường mà người giáo viên nói trên giảng dạy. Tổng số đối tượng bị bắt giữ hiện lên tới chín người, trong đó có một số người là phụ huynh học sinh đã bày tỏ không đồng tình với hành động của người giáo viên trong tiết học nói trên.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi đây là một vụ tấn công của "phần tử khủng bố Hồi giáo".



Nghi can chính - đối tượng 18 tuổi, có hành vi chống đối, buộc cảnh sát phải bắn. Người nào sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng.



Nước Pháp đã chứng kiến làn sóng bạo lực liên quan tới các tín đồ Hồi giáo kể từ sau các vụ tấn công năm 2015 vào tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo do đã đăng tải các hình ảnh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed. Việc đăng hình ảnh của nhà tiên tri là điều cấm kỵ trong luật Hồi giáo.

Theo Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)