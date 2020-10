Lào Cai: Nữ chủ nhà bị sát hại, nghi phạm là nam sinh lớp 10

Vụ sát hại chị Vàng Thị C. (37 tuổi, ở huyện Bắc Hà), công an bắt được nghi phạm với nhận định ban đầu, thiếu niên này vào nhà trộm, bị phát hiện nên ra tay.



Con dao Nhà dùng sát hại nữ chủ nhà. Ảnh: Công an nhân dân.



Ngày 16.10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị C., là Giàng Seo Nhà (15 tuổi, ở huyện Bắc Hà), đang học lớp 10.



Nhà khai, do thiếu tiền sinh hoạt nên nảy ý định trộm cắp tài sản. Thiếu niên này nhằm đến nhà chị C., nơi từng đột nhập vào trộm trước đó.



Khoảng 1h ngày 14.10, Nhà lẻn vào nhà nạn nhân C. với ý định trộm cắp tài sản.



Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị nữ gia chủ phát hiện. Sợ bị phát hiện, Nhà đã dùng dao mang theo người chém liên tiếp vào người làm chị C. gục tại chỗ.



Sau khi gây án, Nhà thoát ra ngoài theo hướng cửa sổ rồi đi theo đường bê tông được 50m thì tháo găng tay vứt lề đường, con dao ném xuống khe suối cạn gần đó.



Cơ quan công an đã thu giữ con dao, găng tay... Nhàn sử dụng khi gây án.



Trước đó, sáng 14.10, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ án mạng trên, nạn nhân là chị C., bị sát hại bởi nhiều vết chém.



