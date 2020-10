Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, tạm giam nam sinh lớp 10 đi ăn trộm, sát hại chủ nhà khi bị phát hiện.



Giàng Seo Nh. tại cơ quan điều tra ẢNH CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều 21.10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Seo Nh. (14 tuổi, trú H.Bắc Hà, Lào Cai; đang là học sinh lớp 10) để làm rõ tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền ăn tiêu, Nh. đã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ sáng 14.10, Nh. mang theo dao đột nhập vào nhà chị Vàng Thị Chánh (37 tuổi, trú cùng thôn) để thực hiện hành vi trộm cắp.

Do từng vào nhà chị Chánh để trộm cắp trước đó nên Nh. nắm rõ địa hình. Tuy nhiên, khi trèo qua ô thoáng vào buồng chị Chánh thì nam sinh bị chị này phát hiện. Sợ chị Chánh la hét, Nh. đã dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nh. mở cửa bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Nh. tháo găng tay vứt bên lề đường, giấu chiếc áo dài tay dính máu vào bụi cây và vứt con dao hung khí gây án xuống một khe cạn rồi về nhà ngủ.

Khi thức dậy, mẹ Nh. hỏi về chiếc áo dài tay thì Nh. thừa nhận đã gây ra vụ việc. Ngày 15.10, Nh. bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo Trần Cường (Thanh Niên)