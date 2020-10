Công an phát thông báo tìm kiếm nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng mất tích

Đã nhiều ngày tìm kiếm, gia đình nữ sinh Học viện Ngân hàng Trần Thúy Hiền vẫn chưa có thông tin gì về em. Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc, phát đi thông báo để hỗ trợ gia đình tìm kiếm nữ sinh.



Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi đi học

Hình ảnh nữ sinh Trần Thúy Hiền trước khi mất tích.



Sáng 26-10, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Phiên, Phó trưởng Công an H.Thường Tín (Hà Nội), cho biết cơ quan này đang phối hợp tìm kiếm nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, H.Thường Tín; nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng), mất tích từ ngày 23-10.



Theo thượng tá Phiên, sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình, Công an H.Thường Tính huy động lực lượng của đơn vị, các xã trên địa bàn, đồng thời gửi thông tin lên Công an TP.Hà Nội để thông báo đến các tỉnh, thành trên cả nước phối hợp, tìm kiếm nữ sinh.



Nữ sinh Trần Thúy Hiền cao khoảng 1,6 m, nặng 48 kg, có nốt ruồi cách 2 cm dưới mép phải. Trước khi đi, Hiền mặc đồng phục Trường PTTH Thường Tín.



Công an H.Thường Tín đề nghị ai nhìn thấy hoặc có thông tin gì về nữ sinh Hiền cần thông báo ngay cho cơ quan này theo số điện thoại 02433763408 hoặc 0936107638.



Công an H.Thường Tín phát thông báo tìm kiếm nữ sinh.



Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đào Đức Tường (38 tuổi, cậu ruột của Thúy Hiền) cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, gia đình vẫn chưa có thông tin gì về Hiền.



Theo anh Tường, chiều 23-10, sau giờ tan trường, Hiền bắt xe buýt về điểm đỗ gần Bưu điện H.Thường Tín để lấy xe đạp điện di chuyển về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, hai người bạn nhìn thấy Hiền xuống xe, tuy nhiên sau đó không thấy Hiền về.



“Không thấy cháu về, gia đình gọi điện thì không liên lạc được, đến điểm gửi xe tìm cũng không thấy xe của cháu, đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin gì về cháu”, anh Tường nói.



Anh Tường cho biết, 3 ngày nay, nhiều người tại nhiều tỉnh, thành có gọi điện thông báo nhìn thấy người giống Hiền. Hễ có thông tin là gia đình lại tức tốc chạy đến, nhưng đều không phải.



“Chiều qua (25-10 - PV), gia đình nhận được thông tin có một bạn nữ học khóa tu tại một ngôi chùa ở H.Thanh Liêm (Hà Nam) giống với Hiền, liền tức tốc chạy về cùng nhà chùa tìm khắp các phòng, ngõ ngách và nhận diện nhưng không phải, đành trở về trong đêm”, anh Tường nói.



Theo anh Tường, Hiền đang học năm nhất, ngành Kế toán của Học viện Ngân hàng. Hiền không đua đòi, nghịch ngợm, chăm học và chưa từng có bạn trai.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)