Bình Định: Phát hiện "ổ tiếp viên" cư trú bất hợp pháp cùng nhiều hung khí

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 đối tượng đang cư trú bất hợp pháp tại một căn nhà trọ ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trong đó, có 9 cô gái chuyên hành nghề tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn.





Ngày 13-10, Công an thị trấn Ngô Mây cho biết đơn vị đang đề xuất lãnh đạo Công an huyện Phù Cát xử lý vi phạm hành chính 14 đối tượng ở trong một căn nhà trọ trên địa bàn đã có hành vi vi phạm đăng ký tạm trú và có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội.





Các đối tượng cư trú bất hợp pháp bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Minh Ngọc

Trước đó, ngày 6-10, Công an thị trấn Ngô Mây phối hợp với Công an huyện Phù Cát tiến hành kiểm tra một căn nhà trọ trên địa bàn, do bà Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1989, ngụ địa phương) làm chủ sở hữu. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 đối tượng không đăng ký tạm trú (9 nữ và 5 nam); 7 cây phảng phát bờ, 1 dao tự tạo, 1 ống tuýp sắt. Trong số đó, 10 đối tượng ở ngoại tỉnh, riêng đối tượng Lương Quang Thùy Trang (SN 2003, trú tỉnh Khánh Hòa) trong số này dương tính với chất ma túy.



Theo xác minh ban đầu, nhà trọ trên do Nguyễn Ngọc Tín (SN 1997, ngụ địa phương) thuê với giá 2 triệu đồng/tháng từ tháng 9-2020. Sau đó, Tín cho các đối tượng trên ở trọ để phục vụ cho các quán karaoke có nhu cầu tiếp viên rót bia. Mỗi giờ phục vụ, tiếp viên được trả công 150.000 đồng và chia lại cho Tín 35.000 đồng tiền thuê trọ. Đối với số hung khí, Tín thừa nhận là của mình, mua để "phòng thân".



Theo Đức Anh (NLĐO)