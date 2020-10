Bị khởi tố tội giết người, nam sinh lớp 10 sẽ đối mặt mức án nào?

Theo luật sư, vụ án nam sinh lớp 10 sát hại người phụ nữ ở Lào Cai thì hung thủ đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định pháp luật.



Thực nghiệm hiện trường đối tượng thực hiện lại hành vi trèo vào nhà nạn nhân bằng ô thoáng cửa. Ảnh: Quỳnh Trang – Lê Nam



Sáng 22.10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.



Trao đổi với Lao Động, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, Giàng Seo Nhà đang là học sinh lớp 10, có sự quản lý của gia đình, nhà trường. Tuy nhiên với lòng tham và tính côn đồ nên đối tượng đã ra tay gây án. Chính vì vậy đối tượng sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật về hành vi “Giết người” dù chưa đủ tuổi trưởng thành.



Theo luật sư Cường, Bộ luật Hình sự quy định người từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã 15 tuổi nên đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.



Pháp luật nước ta quy định, người chưa thành niên phạm tội sẽ không bị áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình. Chế tài nghiêm khắc nhất với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là tù có thời hạn. Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý mà bị áp dụng hình phạt tù thì hình phạt cao nhất cũng không quá 12 năm tù.



Cụ thể, Điều 91, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về nguyên tắc xử lý với người chưa thành niên phạm tội như sau: “Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội”.



Hung khí gây án của đối tượng. Ảnh: Quỳnh Trang – Lê Nam



Cùng nói về vụ án này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, mặc dù bị can còn nhỏ tuổi nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện mà lại đi vào con đường xấu, đánh mất bản thân. Có thể khi gây án, bị can cũng chưa hình dung hết được hậu quả mà mình đã gây ra cho gia đình bị hại.



Khoản 2, Điều 12 Bộ luật hình sự quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.



Về việc áp dụng hình phạt với người vị thành niên phạm tội, khoản 2, Điều 101 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định”.



Trong vụ án này, người đại diện hợp pháp (cha, mẹ) của Nhà phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại.



“Trong vụ án này, dù đối tượng có thực hiện hành vi giết người, phạm nhiều tội chăng nữa thì hình phạt cũng không quá 12 năm tù”, luật sư Lực cho hay.



Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.



Buổi thực nghiệp điều tra đã mô tả lại toàn bộ chi tiết toàn bộ hành vi giết người của đối tượng Giàng Seo Nhà.

