Thanh niên bán hết xe, điện thoại... rồi báo công an là bị cướp

Vay tiền ngoài xã hội không trả được, thanh niên 22 tuổi bán hết xe, điện thoại rồi trình báo công an là bị hai đối tượng cướp, nhằm có cớ để nói với gia đình.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 5-9 đang lập hồ sơ, xử lý H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) về hành vi "báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền".



Đ. tại trụ sở công an (ảnh của Công an Đồng Nai)

Trước đó, tối 1-9, Đ. đến Công an phường Tân Phong trình báo là mình bị cướp tài sản. Cụ thể nội dung trình báo là vào chiều cùng ngày, thanh niên này bị 2 đối tượng cướp mất chiếc xe máy cùng điện thoại và tiền mặt tại đường nội bộ khu phố 7; tổng tài sản bị mất trị giá hơn 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa cử các trinh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường và đã nhanh chóng xác định nội dung trình báo về vụ cướp là giả.

Làm việc với công an sau đó, Đ. thừa nhận bản thân do vay tiền ngoài xã hội để ăn xài không có khả năng chi trả nên đã bán xe, bán điện thoại, sau đó giả vờ trình báo với công an là bị cướp để có lý do nói với gia đình.

Ng.Tuấn (NLĐO)