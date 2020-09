Số vàng Dũng "trọc" Hà Đông đeo trên người đáng giá bao nhiêu?

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 12.9, đại diện Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", sinh năm 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép.



Theo cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Dũng bị bắt cùng 19 nam nữ thanh niên trong một quán karaoke tại TP Hòa Bình có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.



Qua kiểm tra, Công an thu giữ tang vật gồm 2 thẻ ATM, một đĩa sứ, một túi nilon chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy.



Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.