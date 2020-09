Quý tử rủ bạn "diễn tuồng" tống tiền bố mẹ

Cần tiền để kinh doanh, đầu tháng 10-2019, Huỳnh Xuân Dương (2001, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) bàn với nhóm bạn, gồm: Nguyễn Chánh Thuy (1996, trú TX An Khê, Gia Lai), Trần Minh Đức (2002, trú H. Hoài Nhơn, Bình Định) và Đoàn Văn Dũng (1997, trú H. Hoài Nhơn) “diễn tuồng” để lấy tiền của gia đình Dương.

Lúc đầu 3 người bạn không đồng ý nên ngày 24-10-2019, Dương gặp riêng Thuy để bàn việc chiếm đoạt tiền của gia đình Dương, thì Thuy đồng ý. Cụ thể, Dương và Thuy lên kế hoạch làm giả giấy vay tiền với nội dung: Dương nợ Thuy số tiền 150.000.000 đồng do thua nợ đá bóng. Sau đó, Thuy sẽ gọi điện cho gia đình Dương để đòi nợ, uy hiếp tinh thần gia đình Dương; đồng thời Dương cũng gọi điện về cho gia đình mình cầu cứu. Để thêm phần kịch tính và để gia đình tin là thật, Dương sẽ tắt máy điện thoại, lánh mặt một thời gian giống như đang trốn nợ. Do sợ bể kế hoạch nên Dương gọi điện cho Dũng, Thuy gọi điện cho Đức đến trao đổi lại ý đồ, đồng thời nhờ Đức, Dũng “cảnh giới” trong lúc Thuy nhận tiền của gia đình Dương. Dũng, Đức đồng ý tham gia.







Bị cáo Đức và Thuy tại tòa.





Ngày 26-10-2019, Dương và Thuy in 4 hợp đồng cho vay (mẫu lấy từ trên mạng Internet) điền nội dung: “Dương nợ Thuy số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn vay từ ngày 26-10-2019 đến 5-11-2019...”. Dương đưa CMND của mình cho Thuy cùng 1 bản sao sổ hộ khẩu của gia đình Dương (chủ hộ là ông Huỳnh Xuân Hùng - cha Dương) để khi gia đình Dương có hỏi về số nợ, thì Thuy sẽ đưa ra để gia đình Dương tin tưởng. Trong lúc Dương, Thuy lập hợp đồng, Đức, Dũng cũng có mặt tại đây và chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong lúc làm hợp đồng, Dương nhắc lại kế hoạch chiếm đoạt tiền của gia đình mình một lần nữa, rồi cả nhóm thống nhất ra về.



Sáng 2-11-2019, Dương, Thuy gặp nhau bàn việc gọi điện cho gia đình Dương để đòi số tiền nợ như đã thống nhất trước đó. Tại đây, Dương đưa cho Thuy số ĐTDĐ của cha Dương để gọi vào “đòi nợ”. Lúc đó, bà Trần Thị Hoa (mẹ của Dương) nghe máy thì Thuy nói: “Dương có nợ con số tiền 150.000.000 đồng cá độ bóng đá, yêu cầu gia đình thu xếp trả nợ cho Dương. Dương có trốn cũng không thoát được đâu”. Sau đó, Dương tắt máy điện thoại, bỏ đi khỏi nhà trọ của mình. Sau khi nhận được điện thoại, gia đình đi tìm Dương nhưng không thấy nên càng tin sự việc là thật. Đến tối 3-11-2019, có sự chứng kiến của Thuy, Dương điện thoại về cho gia đình mình cầu cứu: “Con nợ tiền người ta 150.000.000 đồng, con đang trốn ở Phú Yên, con không dám gọi điện thoại nhiều vì sợ chủ nợ lần ra đánh con”, rồi cúp máy. Sau đó, Dương bàn với Thuy là sẽ dàn cảnh Dương đang trốn nợ ở Phú Yên và Thuy đang tìm Dương bắt mang về; Thuy sẽ tiếp tục điện thoại về gia đình Dương đe dọa, yêu cầu gia đình Dương trả nợ.



Ngày 5-11-2019, Thuy, Dương kể lại sự việc cho Đức và Dũng biết việc Dương nói dối với gia đình đang trốn nợ và Thuy sẽ bắt được Dương để ép gia đình Dương trả nợ. Đến trưa cùng ngày, Thuy gọi điện thoại cho gia đình Dương thông báo đã phát hiện Dương trốn ở Phú Yên và đang đưa Dương về Nha Trang, gia đình thu xếp trả nợ cho Dương. Sau khi nhận được điện thoại từ Thuy, vì lo sợ con mình bị đánh đập nên ông Hùng và bà Hoa đã đến CATP Nha Trang trình báo sự việc con mình là Huỳnh Xuân Dương thiếu nợ bị người ta bắt giữ, đánh đập. Chiều hôm đó, Dương nói với Thuy đòi thêm tiền của gia đình Dương 25 triệu đồng tiền lãi, tổng cộng là 175 triệu đồng. Sau đó, Thuy đã gọi điện cho gia đình Dương cho biết đã đưa Dương về đến Nha Trang, yêu cầu gia đình Dương đưa 175 triệu đồng tiền nợ.



Đến sáng 6-11-2019, bà Hoa (mẹ Dương) điện thoại cho Thuy để thỏa thuận việc giao nhận tiền. Chiều cùng ngày, bà Hoa điện thoại cho Thuy là đã đến chỗ hẹn nên Dương cử Đức, Dũng đi “cảnh giới”. Đến nơi, Dũng, Đức thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng, đoán là mẹ Dương nên Đức điện thoại thông báo cho Thuy biết. Sau khi nhận được điện thoại, Thuy cùng với Dương đến điểm hẹn gặp mẹ Dương. Lúc này, bà Hoa hỏi Dương nợ số tiền bao nhiêu thì Thuy nói là 175 triệu đồng nên bà Hoa đưa trước 50 triệu đồng cho Thuy. Trong lúc Thuy đếm tiền thì cơ quan Công an ập vào bắt quả tang, đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Sự thật từ đây được phơi bày, cha mẹ Dương lúc này mới té ngửa là mình đã bị con mình... lừa.



Ngày 23-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Chánh Thuy 3 năm 6 tháng tù, Trần Minh Đức 2 năm 3 tháng tù cùng về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Tòa cũng giữ nguyên mức án 4 năm tù cùng tội trên đối với Huỳnh Xuân Dương và 3 năm tù đối với Đoàn Văn Dũng do không kháng cáo.

