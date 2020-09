Phát hiện đôi giày trên cầu, tổ chức tìm kiếm thấy thi thể nữ sinh 17 tuổi dưới sông

Phát hiện xe máy cùng một đôi giày ở trên cầu Hiếu (Nghệ An), lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện thi thể 1 nữ sinh 17 tuổi.

Sáng 11-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) - Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm thấy thi thể em H.T.M. (SN 2003), trú tại xóm Yên Lâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.



Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào đêm 10-9, nhiều người dân phát hiện chiếc xe máy và 1 đôi giày trên cầu Hiếu, đoạn qua thị xã Thái Hòa. Nghi có người tự tử, người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội PCCC-CNCH Công an Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương và một số người dân vạn chài ở khu vực gần đó điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để tìm kiếm.

Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 11-9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ giới cách cầu Hiếu khoảng 100 m. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là em H.T.M..

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đức Ngọc (NLĐO)