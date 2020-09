Nữ sinh vừa lên lớp 8 đã phải nghỉ học vì mang thai đôi

Vào đầu năm học mới, không thấy em N.T.N. đi học, lãnh đạo một trường ở Thanh Hóa tới nhà thì tá hỏa biết tin em N. có thai. Sốc hơn, khi nữ sinh này mang thai đôi lúc chưa tròn 13 tuổi.

Ngày 27-9, tin từ UBND xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận một nữ sinh chuẩn bị lên lớp 8 của địa phương đã phải nghỉ học ở nhà do đã mang thai được 5 tháng.



Theo ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã, ngày 14-8, địa phương nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. (ngụ trên địa bàn xã) về việc con gái bà là cháu N.T.N. (sinh tháng 7-2007) có quan hệ yêu đương với nam thanh niên N.T.L. (SN 1992; ngụ xã Quảng Hoà, huyện Quảng Xương) dẫn đến có thai. Thời điểm bà H. trình báo, cháu N. đã mang thai hơn 3 tháng.





Ngôi trường nơi em N.T.N. theo học





Ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định sự việc trên là đúng sự thật. "Sau khi xác minh làm rõ, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an huyện theo thẩm quyền" - ông Hùng nói.



Cũng theo ông Hùng, đến thời điểm này, vụ việc vẫn đang được công an làm rõ để có hướng xử lý, còn chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo Hội phụ nữ tới động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình để có hướng giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho cháu N.



"Gia đình cháu N. rất khó khăn, cháu sinh ra đã không có bố, mẹ sau đó đi bước nữa nên cháu sống chủ yếu với ông bà ngoại" - ông Hùng thông tin.



Ông Vương Huy Dưỡng, Hiệu trưởng Trường THCS mà em N. theo học cho biết em N. hiện nay (tháng 9-2020) mới lên lớp 8, ở trường em là một học sinh bình thường, không chơi bời gì cả, học lực trung bình. "Đầu năm học mới, không thấy em N. tới lớp, tôi có trực tiếp tới nhà thì biết tin em N. đã có bầu. Qua nắm bắt thì biết em N. mang thai đôi, thời điểm có thai là thời gian trưởng nghỉ học do dịch Covid-19, sau đó là nghỉ hè"- ông Dưỡng nói.



Cũng theo ông Dưỡng, em N. nói không có nguyện vọng đi học nữa, tuy nhiên nhà trường đã động viên và hướng dẫn gia đình nên bảo lưu kết quả học tập, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT để xin hướng xử lý.



Được biết, Công an huyện Quảng Xương cũng đã triệu tập N.T.L. lên cơ quan công an làm việc để có hướng xử lý.

Theo Thùy Chi (NLĐO)