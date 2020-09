'Hotgirl' vận chuyển hơn 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam nhận án chung thân

Nhận lời vận chuyển thuê hơn 4 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam để nhận 500 USD tiền công, 'hotgril' 28 tuổi, quê Cà Mau đã phải nhận án tù chung thân.



Số ma túy tang vật do Đỗ Như Ý vận chuyển ẢNH: CTV

Sáng ngày 17.9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Ý (28 tuổi, trú tại xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Đỗ Như Ý nhận mức án chung thân khi vận chuyển trái phép hơn 4 kg ma túy Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 2.6, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú, tỉnh An Giang, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh kết hợp cùng Đồn Biên phòng của khẩu Long Bình và Công an H.An Phú trên đường tuần tra, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy chở Đỗ Như Ý cùng 2 thanh niên (không rõ họ, tên, địa chỉ) có biểu hiện nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng xe.

Lợi dụng đêm tối, hai thanh niên tẩu thoát. Riêng Đỗ Như Ý được lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an xã Khánh An để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện Ý cất giấu trong túi hành lý 3 túi ni lông chứa 2 kg ma túy loại Ketamine, 940g ma túy loại Methamphetamine và 2.980 viên nén ma túy loại MDMA (có trọng lượng 1.151,6925g) nên công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Ngày 10.6, Ý bị khởi tố điều tra.

Qua điều tra, Đỗ Như Ý khai nhận ma túy trên do Ý nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP.HCM, để nhận tiền công 500 USD. Khi vừa vận chuyển ma túy qua biên giới Campuchia vào Việt Nam thì bị bắt.

Theo Trần Ngọc (Thanh Niên)