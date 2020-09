Hành trình giải cứu 5 nữ sinh bị dụ dỗ phục vụ khách ở quán karaoke

Sau khi quen biết qua mạng, 5 nữ sinh ở TP.Vinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị các đối tượng dụ dỗ, lừa phỉnh làm việc nhẹ nhàng mà lương cao, nhưng thực chất là ép làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke.





Chiều 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng giải cứu thành công 5 nữ sinh ở TP.Vinh và huyện Nghi Lộc bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ, lừa phỉnh bỏ nhà đi ra các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang làm việc, nhưng thực chất là ép các em phục vụ trong quán karaoke trên địa bàn.





3 nữ sinh bị các đối tượng xấu dụ dỗ làm nhân viên karaoke.





Theo thông tin nhận được, vào ngày 7/9, tổ trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.T.H, ở phường Vinh Tân (TP.Vinh) với nội dung: Con gái chị là cháu N.T.B.N (SN 2007) đang học lớp 7, bị một số đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh bỏ nhà ra đi vào đêm 6/9 không rõ nguyên nhân.



Sau một ngày tìm kiếm khắp nơi và liên lạc với cháu không được, gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc.



Qua quá trình điều tra và tiếp cận một số thông tin mà gia đình cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra cháu N.T.B.N đang làm việc ở một quán karraoke tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.



Ngay trong đêm, một tổ công tác đã lên đường đi Bắc Giang, phối hợp Công an tỉnh bạn giải cứu và đưa cháu H về cơ quan Công an huyện Yên Thế.



Cũng tại quán karaoke này, sau khi giải cứu thành công cháu N, các trinh sát cũng đã tiến hành giải cứu 2 cháu khác (trú tại TP.Vinh) bị các đối tượng ép làm việc nhân viên phục vụ.



Sau quá trình lấy lời khai các đối tượng, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục cần thiết, đồng thời tiến hành đưa các cháu về TP.Vinh để bàn giao các cháu cho gia đình.



Cũng tương tự, hai cháu C.T.T và L.T.T (đều SN 2005, trú tại Nghi Yên, Nghi Lộc) do nhẹ dạ cả tin đã bị đối tượng tên Sơn (biệt danh Sơn Hổ, trú tại thị trấn Bãi Sung, Như Thanh, Thanh Hóa) rủ rê, lôi kéo với hứa hẹn ra làm quán trà chanh, nhưng thực chất là bắt đi phục vụ quán karaoke trên địa bàn.



Qua điều tra, được biết đối tượng Sơn đã trực tiếp vào Nghệ An đón hai cháu lúc 2h sáng 11/9. Đến 9h sáng 13/9, không liên lạc được với hai cháu nên gia đình mới trình báo sự việc.



Qua xác minh thông tin, Đội truy nã tìm kiếm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã phối hợp Công an huyện Như Thanh tìm thấy 2 cháu ở một quán karaoke trên địa bàn và đã bàn giao về cho gia đình.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ những đối tượng liên quan trong các vụ việc trên.





https://danviet.vn/hanh-trinh-giai-cuu-5-nu-sinh-bi-du-do-phuc-vu-khach-o-quan-karaoke-20200916161929125.htm

Theo CẢNH THẮNG (Dân Việt)