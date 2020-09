Gửi ảnh 'nóng' cho bạn trai quen qua Facebook, bé gái 12 tuổi bị tống tình lẫn tiền

Sau khi có 4 tấm ảnh "nóng" của bé gái 12 tuổi, Tuấn đe dọa, ép bé gái qua nhà để quan hệ tình dục, và phải mua điện thoại, đưa tiền cho Tuấn tiêu xài.





Trưa 21.9, đại diện Công an H.Tam Dương (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, trú thị trấn Hợp Hòa, H.Tam Dương) để làm rõ tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi thực hiện các biện pháp tố tụng, Công an H.Tam Dương đã chuyển hồ sơ và bị can lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7, Tuấn kết bạn và làm quen với bé gái V.T.T (12 tuổi, trú H.Tam Dương) qua Facebook. Sau 2 giờ tán tỉnh, bé T. đã nhận lời yêu và gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh khỏa thân của mình.

Tuấn sau đó yêu cầu người yêu đến nhà để quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Lúc này, Tuấn đe dọa sẽ gửi 4 tấm ảnh "nóng" cho bạn bè của T., khiến bé gái này sợ hãi, phải miễn cưỡng đến nhà để Tuấn quan hệ tình dục 3 lần, vào các ngày 27.7, 31.7 và 6.8.

Chưa dừng lại, Tuấn đe dọa, yêu cầu T. đưa điện thoại cho Tuấn dùng, nếu không sẽ phát tán ảnh và video ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa 2 người lên mạng xã hội. Bé T. phải đi vay tiền bạn bè ở lớp để mua 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 6 đưa cho Tuấn.

Chưa thỏa mãn, Tuấn tiếp tục yêu cầu bé T. phải đưa 3 triệu đồng để tiêu xài.

Do không thể xoay sở được số tiền lớn để đưa cho Tuấn, bé T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân.

Ngày 11.8, Tuấn hẹn bé T. đến quán trà chanh để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Trần Cường (Thanh Niên)