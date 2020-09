Bắt nóng thiếu niên đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật rồi lên xe đi TP.HCM trốn

Trong lúc ăn sinh nhật ở quán karaoke, Sang và Nguyên mâu thuẫn. Sang về nhà lấy dao, tiếp tục gây gổ tại bàn tiệc rồi đâm dao vào ngực Nguyên.





Cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể nạn nhân tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong đêm để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận



Rạng sáng 28-9, sau nhiều giờ truy đuổi, vận động, thuyết phục, Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) đã bắt được Quách Văn Sang (17 tuổi) và áp giải từ tỉnh Đồng Nai về Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó vào khoảng 22h ngày 27-9, Sang cùng nhóm bạn, trong đó có Lê Trung Nguyên (18 tuổi, trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke thuộc thị trấn Thuận Nam.



Trong tiệc sinh nhật, giữa Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Sang về nhà lấy dao, tiếp tục gây gổ tại bàn tiệc rồi đâm dao vào ngực trái khiến Nguyên gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.



Sau khi gây án, Sang ra quốc lộ 1A đón xe khách đi theo hướng TP.HCM để bỏ trốn. Công an thị trấn Thuận Nam phối hợp Công an huyện Hàm Thuận Nam tổ chức truy đuổi, đồng thời nhờ mẹ của Sang liên lạc, vận động Sang ra đầu thú.



Tuy nhiên Sang lớn tiếng với mẹ, không chịu ra đầu thú. Công an Bình Thuận và Đồng Nai đã phối hợp bắt nóng Sang tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.



Mẹ của Sang cho biết thường ngày Sang không có ở nhà, hay quậy phá...

Theo Đ.TRONG (TTO)