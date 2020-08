Về quê chơi hè

Chưa kịp thực hiện chuyến du lịch tặng hai cậu con trai nhân dịp nghỉ hè thì đợt dịch COVID-19 lại bùng phát, cả nhà chị Nguyễn Thị Nguyên (Q.7, TP.HCM) đã chuyển hướng "về quê du lịch".



Đám trẻ về quê nội ở Long An thích thú với trò tắm ao - Ảnh: K.ANH

Những trò chơi trốn tìm, thả diều, câu cá, đu tàu dừa... trở thành niềm vui và những trải nghiệm khó quên của các bạn nhỏ.

Tắm ao, bắt cá

Quê nội của Toàn và Chung - hai cậu con của chị Nguyên - ở Long An, do vậy hè nào hai anh chàng cũng được ba mẹ cho về quê chơi ít ngày. Nhưng năm nay thời gian chơi hè tại quê sẽ được kéo dài hơn vừa bởi lý do không đi du lịch được và "ở quê cho an toàn". Ngày nào hai anh em Toàn và đám trẻ gồm 5 đứa là anh em họ hàng đều được nhảy xuống ao phía sau nhà để tắm.

Món mà mấy bạn nhỏ rất khoái là đi câu cá. Xin mấy con tôm làm mồi, Toàn và cậu em Công Chung mang xô chậu và chiếc cần bằng tre ra bờ ao gần nhà để câu cá. Ngồi ở góc gần đấy là đám trẻ hàng xóm của nhà bên nội đang í ới với nhau.

Hai bên cùng thách đố xem bên nào câu được cá trước. "Ồ, giật lên đi cá cắn câu rồi kìa", Toàn la lớn rồi giật chiếc cần câu lên, chú cá to bằng bàn tay đang giãy giụa dưới lưỡi câu.

Trong chốc lát, Toàn đã thu được "chiến lợi phẩm" là ba chú cá to cùng vài chú cá nhỏ. "Cá to con mang vô cho cô Ba nấu canh chua còn cá nhỏ sẽ thả ao" - Toàn nói.

Rồi thấy nhà hàng xóm tát đìa vào buổi chiều, Toàn và Chung háo hức xin được lội sình để cùng giăng lưới vét những chú cá, tôm còn sót lại trong ao.

Được ba mẹ cho ở dưới quê chơi hai tuần, Toàn và Chung thích thú rong ruổi cùng anh chị em họ và đám trẻ hàng xóm chiều chiều ra bãi đất trống cùng thả diều, đá dế.

Đám con gái như Thủy, Vy, Mai, My thì nhảy dây, chơi lò cò... Cứ vậy mà những trò chơi dân dã khiến đám trẻ rộn ràng. Chuyến về quê này, thành tích mà bé My 8 tuổi khoe chính là việc em đã biết chạy xe đạp.

"Năm nay không đưa các con đi du lịch biển như đã hứa vì phải phòng chống dịch bệnh, tôi đã nói với hai con cùng nhau chuyển hướng về quê nội ở Long An, xem như mình đi du lịch miền sông nước" - chị Nguyên chia sẻ

Những trải nghiệm thú vị

Những ngày về quê ngoại ở Bến Tre, trưa nào hai anh em Ngô Văn Tùng và Ngô Văn Bách (Q. Bình Tân) cũng theo mấy anh em họ kéo nhau ra con lộ có những rặng dừa sát mé rạch để chơi trò đu lá dừa "lái máy bay". Từng bạn nhỏ vít tàu lá dừa rồi bay vèo qua con rạch và quay lại gốc cây dừa. Tiếng hò reo vang một góc xóm nhỏ.

"Lần đầu con cầm lá dừa đu qua rạch nước cũng sợ rớt xuống thì tiêu mạng, nhưng cuối cùng không sao, chỉ là đáp xuống không khéo thì bịch một cái, ê mông một xíu thôi à"- Tùng nói. Chơi xong, đám nhỏ lại rủ nhau gấp lá dừa thành đồng hồ đeo tay, những cái chong chóng hay con châu chấu...

Với cậu bạn Minh Triết, cảm giác giẫm chân lên bùn nhão dưới ao cũng là kỷ niệm. "Khi nhảy xuống ao, dưới chân em là đám bùn nhão nhoẹt. Ban đầu em thấy ghê ghê nhưng tắm một hồi là quen ngay".

Chị Trần Thị Thắm (Q.4) cho biết những ngày cuối tuần trong hè, chị thường suy nghĩ để thiết kế những chuyến đi chơi cho con song năm nay do dịch bệnh nên chị dẫn con về quê Bến Tre thăm họ hàng.

"Trẻ ở thành phố đâu biết gì về nông thôn, mình cho con thường xuyên về quê để con biết cách trồng rau, nuôi gà, thả cá..."- chị Thắm cho biết.

Để tránh tiếp xúc với nhiều người lạ, phòng chống dịch bệnh, thay vì đi xe khách, gia đình anh Đinh Thái Bình (quê Đồng Tháp) đã tự chạy xe gắn máy về quê. Vợ chồng anh chở theo hai cô con gái về nhà nội tại TP Sa Đéc.

"Dự kiến hè này tôi sẽ cho con đi Quy Nhơn, Bình Định nhưng đành phải hủy vé tàu và bỏ luôn tiền cọc nhà nghỉ. Mình có quê gần nên cho các con về chơi cũng là cách để các cháu được vui với những trò chơi ở miệt vườn"- anh Thái Bình thông tin.

Nhờ những ngày ở quê, hai con gái của anh chị được gần gũi với họ hàng, trải nghiệm cảm giác vào vườn hái trái cây, lội ao với anh chị họ và làm quen những người bạn hàng xóm dễ thương nơi quê nội. Các bạn nhỏ còn lên "kế hoạch" hẹn gặp nhau vào mùa hè năm sau, khi kết thúc năm học.

Gắn kết tình thân Chị Đinh Thị Thu Trang, nguyên trưởng khoa công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Thành đoàn TP.HCM), cho biết: "Những ngày hè, ba mẹ nên đưa trẻ về quê nội, quê ngoại thăm bà con, họ hàng, dạy trẻ nhớ về nguồn cội, có điều kiện tham gia hoạt động và trải nghiệm thú vị gắn với thiên nhiên, được sống trong môi trường khí hậu trong lành... Thông qua các hoạt động tham gia trong hè, ba mẹ cần kết hợp dạy trẻ rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, phòng ngừa tai nạn thương tích".

KIM ANH (TTO)