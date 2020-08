Quảng Nam: Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép

Lực lượng chức năng ở Quảng Nam vừa bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở massage giữa mùa dịch COVID-19.



Công an thị xã An Khê: Bắt các đối tượng sử dụng ma túy trái phép

Kbang: Phá tụ điểm tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy trái phép

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán massage ở Quảng Nam. Ảnh: Công an



Chiều 26.8, Công an xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện nhóm thanh niên sử dụng chất ma túy trái phép ở cơ sở massage trong mùa dịch COVID-19.



Lúc 8h cùng ngày, lực lượng Công an xã Tam Xuân 1 phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Núi Thành kiểm tra cơ sở massage T.H., đóng trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 thanh niên gồm: Lê Tấn B., Trần Quang Tr., Lê Xuân V. và Lê Quốc V. (độ tuổi từ 22-23 tuổi, cùng trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) đang thuê phòng để sử dụng chất ma túy trái phép.



Sau đó, Công an xã đã lập biên bản các thanh niên về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Được biết, từ ngày 28.7, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke, massage, vũ trường, quán bar...



Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 3 huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.



Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại



Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.



Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hóa, Bộ TT và TT rồi cài đặt.



Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.



Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.



Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người



https://laodong.vn/phap-luat/quang-nam-bat-qua-tang-nhom-thanh-nien-tu-tap-su-dung-ma-tuy-trai-phep-831046.ldo

Theo Hoàn Nhân (LĐO)