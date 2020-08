Gia Lai: 36 đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi 2020

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đang đến gần. Đồng hành với các sĩ tử trong mùa thi năm nay, Đoàn Thanh niên tỉnh đã thành lập 36 đội thanh niên tình nguyện với 320 thành viên, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ có mặt ở 37 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh để tạo điều kiện, hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi, tham gia bảo đảm an toàn giao thông, đưa rước thí sinh và phát nước miễn phí.





Các bạn đoàn viên thanh niên tham gia lớp tập huấn tư vấn, tiếp sức mùa thi 2020. Ảnh: Hà Đức Thành

Những hoạt động trên tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, giúp cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, các đội hình tình nguyện sẽ giúp đỡ các thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động, hướng dẫn các thí sinh thực hiện các quy định của Bộ Y tế trong phòng-chống dịch Covid-19.



Hoạt động này thể hiện tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên tỉnh trong hỗ trợ các thí sinh, tạo sự an tâm, tâm lý tốt cho các em trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Để các tình nguyện viên trang bị đầy đủ các kiến thức trong việc giúp đỡ các thí sinh, các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đều tổ chức tập huấn cho các bạn tình nguyện viên để có kỹ năng và kiến thức giúp các thí sinh an tâm, giảm bớt những lo lắng trước khi bước vào kỳ thi.

HÀ ĐỨC THÀNH