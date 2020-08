Đăng tin sai về Covid-19 nhằm "câu like" để bán khẩu trang qua mạng

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa mời chị T. lên làm việc để làm rõ việc đăng tin sai thật về dịch Covid-19, nhằm "câu like", bán khẩu trang qua mạng xã hội.

Ngày 5-8, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã mời chị N.T.Y.T. (SN 2001, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) lên làm việc vì đăng tin sai về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.



Công an mời chị T. lên làm việc - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 3-8, Công an huyện Nam Đàn đã phát hiện một tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết với nội dung: "Sợ thật dịch Covid đã về đến Hưng Nguyên và Nam Giang rồi ạ. Mọi người ra đường cẩn thận và nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Ai chưa có thì qua em mua ngay và liền khi giá đang rẻ nhé. Khẩu trang bên em luôn sẵn nhé chỉ cần mọi người gọi là có liền ạ".

Sau khi thông tin trên được đăng tải, Công an huyện Nam Đàn vào cuộc và khẳng định thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là của chị N.T.Y.T. và mời chị T. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu chị T. thừa nhận việc đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật như trên nhằm mục đích câu like, tăng sự tương tác để bán hàng khẩu trang qua mạng. Chị T. đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi của chị T. theo quy định.

Đức Ngọc (NLĐO)